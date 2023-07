Nei vari documenti che Calcioefinanza.it ha analizzato relativi alla struttura della nuova Champions League che andrà in scena dal 2024 una voce importante la occupano le modalità di accesso al nuovo format a 36 squadre. Sulla base della lista di accesso UEFA Champions League per il ciclo 2021-2024, ci saranno infatti quattro posti aggiuntivi nel ciclo 2024-2027 che saranno assegnati con tre diverse modalità: uno spetterà alla federazione in quinta posizione nella lista di accesso in base al ranking per Paesi UEFA. questa federazione manterrà anche il suo posto nella fase di qualificazione (terzo turno di qualificazione del percorso campionato) della competizione. Un secondo posto aggiuntivo nella fase a girone unico verrà assegnato invece a un campione nazionale, estendendo da quattro a cinque il numero di squadre qualificate attraverso i playoff del 'percorso Campioni'. Il percorso Campioni sarà adattato di conseguenza, con tanto di rimozione da parte della UEFA del turno preliminare.

Gli ultimi due posti, e questa è la novità che può interessare in particolar modo l'Italia, saranno riservati alle due federazioni i cui club affiliati avranno fatto registrare la migliore performance collettiva nella stagione precedente delle competizioni UEFA per club, valutate in base al ranking per club delle federazioni per la stagione. Saranno gli European Performance Spot, che saranno assegnati ai club meglio classificati nei rispettivi campionati nazionali dopo i club che si sono qualificati direttamente per il girone unico. Il posto aggiuntivo non ridurrà il numero di club in Europa League e Conference League, quindi queste due federazioni avranno diritto a una squadra in più ciascuna nella loro quota complessiva per le competizioni UEFA per club. Se le società di Serie A dovessero mettere insieme la migliore o la seconda migliore performance collettiva di stagione, la quinta in classifica acquisirebbe il diritto di prendere parte alla Champions League dell’anno successivo. Una chance da non sottovalutare se consideriamo che proprio quest’anno i club italiani hanno fatto registrare la seconda migliore performance dietro quelli inglesi per punti conquistati.