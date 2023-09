Nuovo riconoscimento personale per Javier Zanetti. Il vice presidente dell'Inter ha ricevuto in giornata il premio 'Costruiamo Gentilezza nello sport' ideato da Ussi Toscana e dall’Associazione Cor et Amor con la collaborazione dell’Associazione Stampa Toscana: "Per il grande impegno nel sociale da oltre 20 anni, la volontà di aiutare a realizzare i sogni dei bambini meno fortunati ed altre iniziative che raccontano il suo spessore e la sua gentilezza", la motivazione su Pupi.

"Il premio 'Costruiamo Gentilezza nello sport' consiste nella consegna della maglia di ambasciatore di gentilezza, disegnata dai bambini, con il richiamo alla frase di Mandela: ‘Lo sport ha il potere di cambiare il mondo’ - ha spiegato Gaia Simonetti, Segretaria Ussi -. Sono stati proprio i bambini, quelli che hanno composto l’alfabeto della gentilezza, ad indicare Zanetti e il suo esempio positivo nello sport e nella vita come meritevoli del riconoscimento alla gentilezza".