Nasser Al-Khelaïfi si è detto soddisfatto per i risultati centrati dall'ECA, associazione dei club di cui è presidente, nell'assemblea generale andata in scena a Berlino tra ieri e oggi: "Ciò che abbiamo realizzato negli ultimi giorni è sorprendente - le parole del numero uno del PSG -. Abbiamo firmato il nostro protocollo d'intesa con la UEFA che garantirà stabilità ai nostri club fino al 2030. E poi 37 elezioni del consiglio, è fantastico avere tutti a bordo. Un numero record di club ha partecipato a questa Assemblea Generale ed è solo l'inizio".

Parlando dell'impatto che potrebbero avere sul calcio europeo i soldi dell'Arabia Saudita, Al-Khelaifi non ha manifestato grande preoccupazione: "Non credo siano un pericolo, noi restiamo focalizzati sul calcio europeo, dove ci sono le migliori competizioni, i migliori giocatori e i migliori club. Non sta a me giudicare (questo fenomeno, ndr), noi ci concentriamo su come migliorare il calcio europeo".