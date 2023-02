Olivier Giroud è sempre stato un pupillo di Antonio Conte, che domani avrà come avversario nell'ottavo di finale di Champions League tra Milan e Tottenham ma che avrebbe allenato sempre ben volentieri anche dopo l'esperienza al Chelsea. Lo conferma Gianluca Di Marzio per Sky Sport: "Conte voleva Giroud anche all'Inter, ma alla fine il Chelsea non lo lasciò andare via nel mercato di gennaio e quindi saltò tutto".