Secondo Antonio Di Gennaro "l'organico dell'Inter può giostrarsi bene sia in campionato che in Champions. Se poi ritornano al meglio anche giocatori come Lukaku o Brozovic ha possibilità". Ne è sicuro l'ex giocatore ed opinionista sportivo, ospite sulle frequenze di TMW Radio a poche ore dal via agli ottavi di Champions che vedranno l'Inter sfidare il Porto: "Nelle coppe Inzaghi riesce sempre a fare ottime cose, adesso ha un'occasione importante. Ha trovato una quadratura dal punto di vista fisico e tecnico, deve provarci".