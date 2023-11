Arrivato in postazione RAI Sport dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord, aperta da un suo gol, Matteo Darmian commenta così l'esito del match dell'Olimpico: "Abbiamo avuto il giusto approccio alla partita. L'importante era sbloccarla, ci siamo riusciti subito poi nel primo tempo ci siamo portati avanti sul 3-0. Nella ripresa potevamo gestire meglio qualche situazione ma l'importante era vincere. Ora abbiamo due giorni per recuperare in vista della prossima partita dove andremo per portare a casa i tre punti".