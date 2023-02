Stephane Dalmat si presenta felice e sorridente per il video su Instagram che è diventato ormai un consueto appuntamento il giorno dopo le gare dell' Inter . "Siamo tutti felici per la vittoria di ieri, una bella battaglia contro una bella squadra - dice il francese -. Avevo detto che poteva essere una partita difficile, le due squadre hanno lottato molto a centrocampo e il Porto ha dimostrato di saper difendere molto bene. L'Inter ha avuto qualche opportunità, ma anche il Porto. Onana ha fatto un miracolo. Sono molto felice anche per Lukaku , avevo detto che poteva essere l'uomo per il finale di stagione. Quando è entrato mi sono detto che era il suo giorno.

Quando è in forma può cambiare la squadra, rende più forti gli altri. I difensori hanno paura se vedono uno come lui, anche se sanno che non è ancora in forma. Basta la presenza. Non dimentico il lavoro che fa Dzeko, perché è un grandissimo giocatore e farà ancora tanti gol. Complimenti ai tifosi che hanno aiutato la squadra dall'inizio alla fine e sono stati ricompensati. Non è finita, il ritorno sarà dura ma con questa mentalità si può passare il turno. Ci saranno momenti difficili, bisognerà sfruttare le opportunità".