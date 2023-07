Beghe legali per Samuel Eto'o che secondo quanto riferito da El Diario de Sevilla sarebbe stato denunciato dalla figlia. Trattasi della 22enne Erika Do Rosario Nieves, riconosciuta ufficialmente dall'ex attaccante dell'Inter nel febbraio 2022, che oggi reclama in via giudiziaria il pagamento degli alimenti non corrisposti da cinque anni per una somma totale di 90.000 euro. Attraverso il suo legale la ragazza ha chiesto un anno di reclusione per il padre, accusato inoltre dalla ventiduenne di precedenti penali.

Ricordandogli dunque i reati fiscali e un'altra sanzione economica per non aver pagato la pensione di un'altra figlia extraconiugale in Italia. "Eto'o è esposto alle aggravanti della recidiva - si legge - e dell'abuso di autorità che gli vengono applicate", rischiando dunque un processo, che nel caso si terrebbe a Madrid.