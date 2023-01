Intervistato nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio 24 prima della sfida di San Siro, Francesco Colonnese invita a diffidare dai risultati delle amichevoli di dicembre, dove il Napoli ha rimediato pesanti sconfitte da club come Villarreal e Lille: "Non bisogna farsi ingannare dalle amichevoli che abbiamo visto durante la pausa, come avviene d'estate. I giocatori quando c'è il campionato giocano con una carica diversa e l'abbiamo visto già oggi con il Milan".