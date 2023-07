Giustiziere dell'Inter nella finale di Champions League vinta dal Manchester City, a Istanbul, Rodri ha raccontato di aver rivissuto svariate volte l'esatto momento in cui è entrato di diritto nella storia del club: "Il mio gol l'ho rivisto cinquemila volte - le parole dello spagnolo ai giornalisti -. In tutte le lingue, quella del mio Paese, in inglese, in tedesco, in italiano. Penso che sia speciale; fa parte del calcio godersi questo tipo di momenti, soprattutto perché come centrocampista difensivo non hai la sensazione di poter essere decisivo.

È stato un grande momento. Ho visto anche i video delle reazioni dei tifosi, anche di quelli presenti allo stadio. Quando vado in vacanza, ora cantano il coro per me; la mia vita è cambiata, in un certo senso. Ma spero di poter avere ancora la calma che mi ha sempre caratterizzato".