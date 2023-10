Intervistato da Radio Bianconera, l'ex centrocampista di Juventus e Inter Franco Causio ha analizzato la lotta per lo Scudetto alla vigilia della decima giornata: "Alla Juve da sempre si parte per conquistare il tricolore. La rosa dell’Inter indubbiamente è molto più forte, ma Massimiliano Allegri può essere avvantaggiato dalla mancata partecipazione alle coppe europee. Lavorare tutta la settimana per il campionato alla fine può darti punti in più in classifica".