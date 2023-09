Parlando della partita di questa sera tra Italia e Ucraina alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha detto: "La verità è che non siamo più abituati a un calcio veloce e fisico: il pressing della Macedonia ci ha messo alle corde. Abbiamo giocatori europei, ma non tanti: Tonali, Barella, Bastoni, Locatelli,

Raspadori, Chiesa, Frattesi e Donnarumma che è grandissimo anche se non può prendere un gol così. Ma non siamo nell’élite. Ma andremo all'Europeo, non posso immaginare un'altra eliminazione".