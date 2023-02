Al termine del match vinto per 1-0 contro il Porto, ai microfoni di Inter TV è intervenuto il centrocampista Hakan Calhanoglu, premiato oggi come MVP del match dalla UEFA: "Questo premio lo regalerò per raccogliere fondi per il terremoto in Turchia. Appena uscito dal campo ho ripreso subito a pensare a loro. Sono state due settimane molto difficili per me per quello che è successo, ma sono contento che sia arrivata questa vittoria stasera".

È stata una partita dura.

"Sapevamo che il Porto era una squadra forte, lì c’è un campo migliore per giocare a calcio. Oggi abbiamo creato tante occasioni ma non riuscivamo a sbloccarla. Sono felice per Lukaku, è un gol importante sapendo che lì sarà a ancora più difficile di oggi".