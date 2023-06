Edin Dzeko si è concesso ai microfoni di BHT1 per commentare il clamoroso ko rimediato dalla sua Bosnia per 2-0 contro il Lussemburgo. "Hanno meritato di vincere. Ci hanno superato in ogni modo e il risultato è realistico. Abbiamo subito gol dopo nostri errori. Non abbiamo messo pressione, quando siamo a pressare sembrava che avessero giocatori in più in mezzo al campo - le sue parole -.

Il loro portiere sa giocare con i piedi, abbiamo iniziato ad attaccarlo ed è lì che hanno fatto la differenza. Abbiamo perso tutti assieme e sono triste, non abbiamo vinto duelli. Il problema è che tecnicamente e tatticamente non siamo riusciti a eguagliarli e quando tutto ciò accade non puoi ottenere risultati. Oggi non è andata bene e dovremmo tutti chiederci cosa non abbiamo dato in quei 95 minuti".