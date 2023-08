>Nella nota pubblicata dal Bayern Monaco per congedare Benjamin Pavard, dopo il trasferimento all'Inter, il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen ha salutato personalmente il difensore: "Grazie Benji! Vorremmo ringraziare Benjamin Pavard per quattro anni di grande successo insieme. Anche nel nostro storico anno da sei titoli, è stato una parte molto importante della squadra, soprattutto da quando ha segnato il gol della serata nella finale della Coppa del Mondo per club. Rispettiamo la sua voglia di una nuova sfida e per questo abbiamo concordato il passaggio all'Inter. Gli auguriamo tutto il meglio e tanti successi nella Serie A italiana per il suo futuro" ha detto a nome del club tedesco.