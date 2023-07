Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi hanno partecipato quest'oggi ad un evento organizzato da Konami in Giappone, sfidandosi in una partita di eFootball, il popolare videogame calcistico. Partita che Bastoni, schierato insieme a dei gamers locali, è riuscito a vincere in rimonta contro i compagni di squadra e che ha commentato così: "Avevamo molta fiducia e il secondo tempo è andato bene. Era proprio come mi aspettavo". Quando gli è stato chiesto quale giocatore vorrebbe aggiungere all'Inter, ha risposto prontamente: "Lionel Messi".