Un'Atalanta esagerata pialla la Salernitana al Gewiss Stadium con un clamoroso 8-2. Risultato roboante che però Gian Piero Gasperini, tecnico orobico, vuole subito dimenticare perché giovedì arriva la sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, che metterà in palio il quarto di finale contro l'Inter: "Questi sono risultati eclatanti, ma il calcio non è questo, questi sono risultati che poi ti restano in testa.