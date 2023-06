Dopo il poco minutaggio nell'ultima stagione con l'Inter, Kristjan Asllani spera in una maglia da titolare con la sua Albania. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima partita di giugno contro la Moldavia, valida per le qualificazioni a Euro 2024, il ct Sylvinho preferisce non dare indizi di formazione, seppur fiducioso sulle sue scelte: "Anche il raduno per la Polonia è stato lungo, non solo per noi ma per tutti. Naturalmente, anche questo tipo di riunione che abbiamo avuto questa volta ha avuto le sue difficoltà. Alcuni dei giocatori sono venuti in date diverse, alcuni l'8, alcuni il 9, alcuni il 10. Non abbiamo avuto tutti i giocatori insieme dall'inizio. Possiamo dire che ci prepariamo per 7-8 giorni con il gruppo completo e con la massima intensità. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Certo, è stata una stagione difficile per alcuni giocatori, per altri è stata migliore. È nostro compito gestire correttamente queste situazioni e gestire i giocatori in campo. Sicuramente ora li conosciamo un po' meglio e questo ci aiuterà a presentare meglio la squadra in campo. Sono soddisfatto dell'impegno che i giocatori hanno dimostrato in campo.

Formazione? Sono convinto dei giocatori che metterò in campo, l'allenamento di oggi non è importante sotto questo aspetto".