Beppe Marotta, a.d. Sport dell'Inter, nei minuti che precedono il match di Champions con il Porto a San Siro, parla ai microfoni di Prime Video. Ecco le sue dichiarazioni.

Partite come queste fanno sognare i tifosi che ripensano al 2010...

"Dal punto di vista del coinvolgimento e degli stimoli, sì. Quell'anno resterà nella storia di questo club e ripetersi non è facile, ma noi abbiamo l'obbligo di raggiungere la vetta più in alto possibile e daremo il massimo".