A due giorni di distanza dall'amarissimo epilogo della Champions League, arriva il pensiero di Lautaro Martinez attraverso i suoi social. Ecco il messaggio che il Toro ha rivolto al mondo Inter:

"Fa male, molto male. La delusione per non aver riportato la coppa a casa è grande. Abbiamo fatto tutto il possibile per potervi regalare questa gioia, soprattutto a voi tifosi che siete sempre al nostro fianco. Sono molto orgoglioso di questa squadra, perché nonostante le difficoltà e i momenti negativi di questa stagione abbiamo sempre continuato a lavorare intensamente ed in silenzio per raggiungere gli obiettivi e per portare l’Inter più in alto possibile dove merita di stare, come insegna la sua grande storia.

Vi garantisco, ce l’abbiamo messa tutta. Torneremo più forti.



Grazie ragazzi

Grazie staff

Grazie tifosi

Grazie Inter



Lautaro."