Ed è già giorno di vigilia per l'Inter, che domani ospiterà a San Siro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. E quindi è tempo di scelte per Inzaghi, che ha dosato le forze dei suoi nelle ultime gare proprio per arrivare al top in questo match. "La crescita fisica di Lukaku intravista nelle ultime partite nasce proprio da questo lungo lavoro preparatorio e così il belga ha recuperato terreno sull’altro centravanti-rivale, Edin Dzeko. Fino a qualche giorno fa il bosniaco era decisamente più in forma del compagno e pareva destinato a una comoda titolarità, invece sarà ballottaggio serrato fino all’ultimo - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ieri in allenamento, in cui l’unico assente era l’infortunato Correa, Inzaghi ha provato Lautaro con entrambi gli attaccanti pesanti. E il Toro argentino, applaudito dal suo c.t. Scaloni a Coverciano, è il solo ad avere il posto blindato avanti". Altro dubbio riguarda il centrocampo: Brozovic sta bene, è tornato titolare con l'Udinese, ma Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella restano in vantaggio. In difesa, invece, Acerbi parte ancora davanti a De Vrij.