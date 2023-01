"L’ aria non è buona". Esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'ultimissima a proposito il futuro di Milan Skriniar. "L’accerchiamento non ha portato a nulla, se non a nuovi dribbling che lasciano trapelare sensazioni negative. Milan Skriniar e l’Inter si stanno allontanando". Nessuna rottura al momento ci tiene a precisare la Rosea che spiega come si stanno evolvendo le cose tra Skrigno e la Beneamata. I nerazzurri stanno ancora aspettando la risposta dello slovacco ma se ne parlerà dopo la Supercoppa. "Forse" si legge però: "Perché a questo punto non vale la pena neppure scommetterci su". Parole che pungono come spili per gli interisti che speravano nel vociferato meeting tra l'entourage del giocatore e la dirigenza, ma a quanto pare tutto è rimandato al netto dei continui contatti tra Viale della Liberazione e il rappresentate del giocatore, Roberto Sistici, conversazioni ​​che finora non hanno però portato a nulla di concreto: "Oggi è previsto un nuovo colloquio e i protagonisti della trattativa si sono dati appuntamento per una nuova verifica" ma tra Verona e Milan non si vuole rischiare di destabilizzare l'ambiente.