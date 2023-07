Simone Inzaghi, che sul mercato ha indicato il nome di Alvaro Morata come prima scelta per rinforzare l'attacco, si avvicina al rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2025. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, assicurando che le parti sono in contatto e che la firma potrebbe arrivare entro l'inizio del campionato. "E sarebbe, evidentemente, un riconoscimento all’allenatore per il cammino in Champions della scorsa stagione, una finale raggiunta e poi anche ben giocata contro il Manchester City. Quel 10 giugno, a detta del giocatore, si è consumata la separazione tra Lukaku e l’Inter. Inzaghi si è preso i complimenti, invece. E il rinnovo, se concretizzato adesso, avrebbe per la società un valore simbolico: rafforzare il più possibile la figura dell’allenatore", scrive la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!