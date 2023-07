Paulo Dybala ha scelto ancora una volta la Roma. Anche senza l'atteso e chiacchierato rinnovo che, secondo La Gazzetta dello Sport, comunque arriverà ma probabilmente più in avanti. Tra poche ore (precisamente alla mezzanotte del 30 luglio) scadrà invece la clausola da 12 milioni di euro con cui chi avrebbe voluto lo avrebbe potuto anche prendere la Joya, nei giorni scorsi corteggiato da altri club.

Già, perché "nell'ultimo mese - scrive oggi La Gazzetta dello Sport sulle sue pagine - al suo entourage sono arrivate telefonate da Chelsea, Inter e Arabia Saudita. Dove però Dybala non vuole andare, per i petroldollari ci sarà eventualmente tempo più avanti. Per ora Paulo vuole restare in un campionato vero, performante, anche per non perdere contatto con la nazionale campione del mondo, l’Argentina, con cui punta a giocare la prossima Coppa America negli Usa, a partire dal 20 giugno 2024".

