Testa bassa e pedalare, com'è giusto che sia. L'Inter aveva un esame fondamentale, l'ha superato con lode e ora non deve fare altro che perseverare su questa strada. Com'era quel detto? Chi vince a Capodanno vince tutto l'anno? Vale anche se lo si fa il 4 gennaio? Beh, speriamo di sì. In questa lunga e strana pausa invernale un po' tutti avranno pensato a come sarebbe stato battere la prima della classe, riaprire una corsa insperata contro una corazzata – fino a ieri sera – imbattibile. Bene così, era quello che ci voleva, ma non c'è tempo per festeggiare o fantasticare su quanto sia stato bello.

CONCENTRAZIONE. Quella che è servita, quella che c'è stata e non è mai mancata. E che dovrà essere pane quotidiano alla tavola nerazzura da qui a fine stagione. Facce concentrate e tese per 90 minuti e oltre, la voglia di vincere prende il sopravvento su tutto il resto. Nel match di ieri l'unico attimo di spensieratezza è alla rete dell'eterno Dzeko, poi di nuovo capo chino - salvo quando c'è da alzare i toni dell'agonismo, vedi Barella - e attenzione altissima senza lasciarsi sopraffare dal peso del pallone o dalle scorribande avversarie.