L'Union Berlino non sembra più così convinto di puntare su Robin Gosens e ora si guarda intorno. Il nuovo obiettivo degli Eisernen è stato individuato in Belgio: secondo VoetbalNieuws, infatti, il club di Kopenick sta mostrando sempre più interesse per il giovane Maxim De Cuyper, esterno 21enne di proprietà del Bruges nelle ultime due stagioni al Westerlo, protagonista di una grande crescita negli ultimi tempi. De Cuyper, che lo scorso anno ha registrato 33 presenze in campionato con otto gol e sei assist, è attualmente valutato cinque milioni di euro ma col Bruges ha un contratto fino al 2026 rinnovato da pochissimo e presumibilmente il club nerazzurro chiederà una somma importante per lasciar partire il nazionale Under 21.

