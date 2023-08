L'ufficialità dell'affare non è ancora arrivata, ma Andrea Sottil ha già voluto dare il benvenuto a Giovanni Fabbian, centrocampista in arrivo dall'Inter. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, l'anno scorso si è messo in mostra con la Reggina di Pippo Inzaghi e l'Udinese ha voluto puntare su di lui per sostituire Lazar Samardzic, che ha preso il treno in direzione opposta rispetto al classe 2003. Il tecnico dei friulani ha parlato del suo imminente arrivo nella conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Catanzaro: "Tutti i profili che arrivano all’Udinese hanno caratteristiche importanti. Fabbian è completamente diverso da Lazar Samardzic, ma sono sicuro che ci darà una grande mano".

A proposito della coppia d’attacco titolare, al momento, Sottil non ha dubbi sul fatto che sia composta da Beto, seguito dall'Inter, e Florian Thauvin: "Hanno già giocato insieme lo scorso anno, hanno fatto un buon precampionato , a hanno potenzialità incredibili per essere ancora più sincronizzati".