"Non c'è niente di niente". Dopo aver smentito al Mundo Deportivo le voci di mercato sui possibili scambi tra Barcellona e Inter (in nomi in ballo sono quelli di Brozovic, Correa, Kessie e Depay), Beppe Marotta rincara la dose anche con Sport Mediaset. Come riferiscono i colleghi dell'emettente, l'ad nerazzurro ha bollato gli scenari con un categorico "Fake, fake".

