È guerra tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé. Secondo quanto riferito da L'Equipe il club l'ha escluso dalla tournée in Giappone dal momento che, secondo i dirigenti del PSG, ha già l'accordo con il Real Madrid per lasciare a zero Parigi nel 2024. Mbappé non si è ancora fatto sentire con Al-Khelaifi, nonostante le continue pressioni della proprietà nei suoi confronti. I rapporti tra le due parti sono ormai ai minimi termini.