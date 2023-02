Stanislav Lobotka regista fu 'scoperto' da Luciano Spalletti già quando allenava l'Inter grazie al suo ex collaboratore Alessandro Pane, il quale ha avuto modo di svelarne i retroscena ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il ragazzo l'avevo visto in Slovacchia in una partita della nazionale Under 21, Slovacchia-Olanda. Ci giocava anche Skriniar in quella nazionale. E lì vidi questo giocatore funzionale, che gioca sempre per la squadra e sa sempre cosa fare al momento giusto. E poi esegue.