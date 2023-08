Se nelle ultime ore la stampa italiana definisce come molto concreta la pista che porta a Marko Arnautovic per l'Inter, dall'Iran giurano che l'idea Mehdi Taremi è più viva che mai. Come riportato da Hatam Shiralizadeh, giornalista dell'agenzia di stampa iraniana Tasnim News, spiega che l'attaccante ha chiesto al Porto di essere ceduto di fronte all'offerta del club nerazzurro. Il calciatore vuole fare uno step ulteriore per la sua carriera e ritiene l'Inter il porto perfetto per farlo, tuttavia serve che il club lusitano riduca le proprie richieste. L'Inter per ora ha offerto 23 milioni, l'affare potrebbe chiudersi attorno ai 25.

Tuttavia la notizia che il calciatore abbia davvero chiesto la cessione al Porto è stata smentita poco dopo da un altro collega, Sacha Tavolieri, che scrive; "Taremi non ha mai chiesto la cessione al Porto, mi è stato detto che è felice nel suo attuale club e che al momento la sua priorità, in caso di cessione, sarebbe il Milan".

