Dodicesima rete quella messa a segno ieri da Lautaro Martinez al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, che timbra il gol numero 26 dell'anno solare. Da gennaio 2023 il numero 10 nerazzurro è il secondo calciatore ad aver realizzato più gol nei cinque maggiori campionati europei. Meglio di lui solo Harry Kane, in gol 32 volte in 89 gare, rispetto alle 26 reti in 86 matches del capitano dell'Inter.

Nella classifica totale di tutti i campionati l'argentino è preceduto da Garbhan Coughlan, attaccante del Cashmere Technical FC, secondo dopo Kane con 31 gol in 64 partite, Sam Philip del Christchurch United con 30 gol su 66 gare e dall'ex compagno di squadra nonché connazionale, Mauro Icardi che nel 2023 ha messo a segno 28 gol in 84 partite, tornando a toccare cifre che non vedeva dai tempi dell'Inter.

