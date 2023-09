Indubbiamente, è stato il protagonista assoluto di questa finestra di partite di qualificazione agli Europei per la Nazionale olandese: quattro assist e un rigore procurato hanno fatto di Denzel Dumfries il mattatore delle sfide contro Grecia ed Eire. A margine di quest'ultimo incontro, l'esterno dell'Inter ha parlato ai microfondi di Voetbal International esprimendo la sua soddisfazione: "Che bello. Cerco di essere importante, ma sono particolarmente orgoglioso della prestazione della squadra", ha risposto Dumfries soffermandosi anche sulla capacità degli Oranje di ribaltare il risultato contro gli irlandesi: "Avevamo detto che dovevamo iniziare bene. Se vai sotto così presto e riesci a trasformare la situazione in una vittoria, ne sono molto orgoglioso. Ciò dimostra carattere e spirito combattivo. È bello avere questi 6 punti. Ora dobbiamo completare il discorso nel prossimo slot e qualificarci per gli Europei".

Adesso, Dumfries vuole proseguire nel suo ottimo momento anche con la maglia dell'Inter: "L'anno scorso il mio inizio non è stato così buono. Mi sono detto che volevo iniziare la stagione in modo diverso e diventare più costante. Voglio di più, questo è il mio obiettivo".

