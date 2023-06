Anche l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar arriva ai microfoni di Sky Sport dettando la sua ricetta per affrontare al meglio il Manchester City: "Deve avere tanto carattere, deve crederci perché il City è forte e cerca di avere sempre il pallone. Ma penso che la qualità dei giocatori dell'Inter, con un allenatore che sicuramente ha preparato benissimo la squadra per affrontare questa finale nel migliore dei modi, in una partita secca può portare a far succedere di tutto".

Ti ha stupito Onana?

"Per essere un portiere dell'Inter o di un'altra big europea, devi avere personalità o devi trovare un altro mestiere. Onana si fa vedere tanto, però anche Samir Handanovic, pur essendo più introverso è diventato capitano dell'Inter. A me non piace parlare di un solo portiere, con me è successo lo stesso con Francesco Toldo e Paolo Orlandoni che hanno avuto un'importanza enorme nello spogliatoio. Questo è il segreto di un gruppo vincente. Arrivare in finale al primo anno con l'Inter è bello, ma chiunque gioca in porta l'Inter può stare tranquilla".

Che emozioni proverai domani?

"La Champions rimarrà nella storia, abbiamo fatto una cosa stupenda che è il Triplete. Vincere una Champions porta prestigio, rimani nella storia del club. Speriamo che anche loro domani possano festeggiare come abbiamo fatto noi".

