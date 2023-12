Tre o quattro mesi di assenza. È questo il periodo di stop che attende Juan Cuadrado dopo l'operazione al tendine d'Achille a cui si sottoporrà tra martedì e mercoledì a Turku, un fuori programma che porterà l'Inter a cercare soluzioni sul mercato. Il primo tentativo - assicura oggi Tuttosport tra le sue pagine - verrà fatto con il Bruges per Tajon Buchanan: le speranze nerazzurre sono racchiuse nella scadenza del contratto del canadese (2025), un dettaglio che secondo il quotidiano potrebbe favorire una trattativa sulla base di un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto.

L'altra pista porta alla Francia perché "l'Inter, lo sanno anche i sassi, ha in pugno pure Tiago Djaló che va in scadenza", ricorda TS. Per cederlo subito il Lille chiede 5 milioni di euro, ma in questo caso il problema è che il difensore non gioca dal 4 marzo, quando si è lesionato il crociato. E questo, conclude il giornale, rende forse l'affare a stagione in corso un pochino azzardato.

