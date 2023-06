Qualche novità sul mercato dell'Inter arriva da Sky Sport. La principale riguarda Yann Bisseck: nella giornata di domani, viene riferito, ci sarà un incontro tra il club nerazzurro e gli agenti del difensore classe 2000 dell'Aarhus. Per il resto, l'emittente conferma le trattative in discesa per il rinnovo di De Vrij e il riscatto di Acerbi, mentre Dzeko dovrebbe lasciare Milano per sposare il progetto del Fenerbache.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE