Minuti determinanti per la staffetta Correa-Sanchez. Come conferma SkySport, infatti, l'agente del Tucu è al lavoro in queste ore per chiudere l'accordo con il Marsiglia e lasciare definitivamente la strada spianata al ritorno del cileno a Milano a titolo gratuito. Sanchez è in attesa solo dell'ok per svolgere le visite mediche.

Stessa storia per Pavard. Anche per il francese è tutto fatto, sia tra club che a livello di giocatore, manca però ancora il sostituto per Tuchel. Serve solo ancora un po' di pazienza.