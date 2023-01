Dopo la bella ripartenza innescata contro il Napoli, l’Inter è chiamata alla conferma già questa sera contro il Monza all'U-Power Stadium. Per la sfida di questa sera contro gli uomini di Palladino, la redazione di Sky Sport abbozza quello che potrebbe essere l’undici iniziale di Simone Inzaghi: certezza Onana tra i pali, protetto dal trio difensivo Skriniar, De Vrij, Bastoni, con l’olandese che torna titolare al posto di Acerbi, sontuoso contro il Napoli e indirizzato verso il riposo in panca. Non cambiano le premonizioni in merito alla linea a cinque di centrocampo, dove il piacentino dovrebbe schierare Dumfries (altro ritorno), Barella, Calhanoglu in cabina di regia, Mkhytarian e Dimarco, alle spalle del duo d’attacco Lukaku e Dzeko. Partirebbe dunque ancora dalla panchina Lautaro Martinez, reduce dal Mondiale.