Niente riposo per Alexis Sanchez. Nicolas Cordova non rinuncia al Niño Maravilla per il suo esordio da commissario tecnico del Cile e lo schiera titolare anche contro l'Ecuador. L'ex giocatore del Messina affida pal 70 dell'Inter il posto in attacco con fascia da capitano come da consueto per la gara valida per la sesta giornata di andata del girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

✅ ¡Listos los 1️⃣1️⃣ titulares de #LaRoja 🇨🇱!



➡️ Esta es la formación de Chile para el duelo de esta noche ante Ecuador 🇪🇨.



20:30 horas.



️ Rodrigo Paz Delgado, Quito.



@chilevision y @paramountplus#SomosLaRoja pic.twitter.com/Vo6mbJwxnI — Selección Chilena (@LaRoja) November 21, 2023

