Sono tre i giocatori dell'Inter impegnati questa sera con le rispettive Nazionali. Dumfries titolare nella difesa dell'Olanda nel match in programma contro l'Irlanda e valido per la qualificazione ad Euro 2024, solo panchina invece per De Vrij. Scende in campo dal 1' anche Asllani nel centrocampo della sua Albania: la sfidante è la Polonia. Entrambi i match sono in programma alle 20.45