Tiago Djaló si è promesso all’Inter per la prossima stagione. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, ricordando che il difensore centrale portoghese è in scadenza con il Lille il 30 giugno e "attraverso il suo entourage ha detto sì alla proposta del club di Zhang". Tra qualche giorno potrà già mettere la firma sull'accordo con la società nerazzurra, che però non ha certezze sulla fumata bianca.

Il classe 2000, che ha recuperato dall'infortunio al ginocchio destro, ha mandato un chiaro segnale: non vuole trascorrere il resto dell’annata in tribuna. Il lusitano è stato sondato dalla Juventus, ma attenzione anche alle mosse dell’Atletico Madrid e del PSG.

