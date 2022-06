Il PSG è sempre più vicino all'acquisto di Milan Skriniar. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che conferma il rilancio del club francese per lo slovacco dell'Inter: da 50 milioni a 60. Un segnale ulteriore della volontà di arrivare all'ex Samp e Zilina. Ma i nerazzurri continuano a tenere duro. "Marotta e Ausilio sono rimasti fermi sulla valutazione iniziale di 80 milioni. Benintesi: non ci sono muri, non c’è distanza che sia incolmabile. Il dialogo prosegue, tanto che la definizione potrebbe essere imminente, entro la fine di questa settimana - assicura la Gazzetta -. Il punto di caduta potrebbe essere molto vicino a quello che un anno fa fu fissato per spedire Hakimi a Parigi, ovvero 68 milioni totali comprensivi di bonus. E Skriniar? Aspetta l’evoluzione dell’affare. In tasca ha già virtualmente un’offerta da 7,7 milioni netti a stagione, più del doppio di quanto guadagna ora a Milano".