Secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha in mente di apportare qualche cambio all'undici titolare vittorioso a Bergamo in vista della gara contro il Salisburgo che potrebbe regalare all'Inter la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo. Detto di Matteo Darmian, che ovviamente prenderà il posto dell'infortunato Benjamin Pavard come accaduto in corsa sabato scorso, è Alessandro Bastoni la vera novità in difesa, con Francesco Acerbi a completare il trio davanti a Yann Sommer al posto di Stefan De Vrij, inizialmente in panchina. Sulla corsia di sinistra, l'intenzione del tecnico è dare un turno di riposo a Federico Dimarco puntando su Carlos Augusto, discorso che non può valere sulla destra, dove agirà il confermatissimo Denzel Dumfries in mancanza di un'alternativa (Darmian in difesa, Cuadrado tornerà dopo la sosta).

Il dubbio in mezzo al campo, invece, riguarda le mezzali, visto che Hakan Calhanoglu è un intoccabile: da capire se uno tra Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan farà posto a Davide Frattesi, nel caso pronto per giocare dal via col Frosinone. Infine l'attacco: più facile rifiati Marcus Thuram, con Alexis Sanchez che affiancherà Lautaro Martinez. In panchina, si rivederà Marko Arnautovic, completamente recuperato dopo l'infortunio subito sul campo dell'Empoli.

