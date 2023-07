"Fake news e irresponsabili modi di riportare dichiarazioni devono cessare". È questo l'ultimo messaggio mandato via Instagram da Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi di Romelu Lukaku, dopo gli ultimi fatti che hanno visto protagonista l'attaccante belga. La rottura tra le parti, complice anche il lavoro dell'avvocato Sebastien Ledure, è dietro l'angolo. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport, ricordando che se l'agenzia di Jay Z puntava sul ritorno del giocatore a Milano, "Rom flirtava cercando accordi con altri club, dal Milan alla Juve, alle spalle dell’agenzia (e dell’Inter)".

Per questo motivo "sono ore delicate, con avvocati all’opera, in cui la delusione è grande quanto la rabbia: la strada che separerà le due parti inizia soltanto adesso ad essere tracciata, ma per le firme servirà prudenza e tempo", assicura la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!