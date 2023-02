Le parole di Lautaro dopo Bologna dovranno essere il comandamento da seguire da qui alla fine e il club si augura che tutta la squadra abbia in animo la stessa voglia di rivalsa del Toro. "L’atteggiamento è piaciuto ai dirigenti che gli darebbero subito l’onore della fascia, ma aspetteranno il prossimo anno per equilibri di spogliatoio. Intanto, lo coccolano e lo eleggono a modello per un finale diverso in A - si legge -. Simone si confronterà con i suoi e magari dovrà strappare una promessa per il futuro prossimo: serve una maggiore voglia di tutti sporcarsi in battaglia, anche in quelle apparentemente meno nobili. Alla Lautaro, quindi".

