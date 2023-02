L'estate scorsa, d'altronde, il club di Zhang ha deciso di investire una ventina di milioni circa tra prestito e stipendio per riabbracciarlo: "Impossibile con quella cifra trovare qualcosa di meglio alla voce centravanti, ma i dirigenti ben sapevano che il belga andava recuperato alla causa - sottolinea la rosea -. Rom è consapevole di essere ancora in debito con l’Inter, ma se a Oporto trascinasse i compagni ai quarti, si “ricomprerebbe” quasi da solo: entrerebbero una ventina di milioni nelle casse del club, guarda caso quanto serve per riaggiornare il prestito. In base agli ultimi contatti ufficiali, ci si vedrà in primavera per affrontare l’argomento nel dettaglio". E in favore dei desideri di Lukaku potrebbe giocare anche il legame strettissimo tra Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, e Roc Nation, la società che cura gli interessi di Big Rom e fondata da Jay Z

