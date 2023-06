L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo pensa seriamente di farsi avanti con Marcelo Brozovic. Ne è certa la Gazzetta dello Sport secondo cui il club arabo nei prossimi giorni farà un'offerta per il centrocampista croato, garantendo così all'Inter la liquidità necessaria per chiudere l'operazione Davide Frattesi con il Sassuolo. Al momento l'accordo tra nerazzurri e neroverdi è raggiunto sulla una base di 35 milioni compreso il cartellino di Samuele Mulattieri, ma secondo la rosea l'Inter deve prima vendere. E la cessione di Brozovic scongiurerebbe un altro caso Gleison Bremer e libererebbe un posto a centrocampo per la mezzala capitolina.