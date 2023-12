Scelte di formazione già fatte in casa Inter quando manca sempre meno alla gara col Lecce, in cui i nerazzurri scendono in campo per allungare nuovamente a +4 sulla Juve, che ha vinto nel lunch match contro il Frosinone. Simone Inzaghi, conferma Gazzetta.it, si affida a Bisseck, Acerbi e Bastoni davanti a Yann Sommer in difesa; in mezzo solito trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Carlos Augusto e Matteo Darmian sulle fasce. In avanti, in mancanza di Lautaro, c'è Marko Arnautovic con marcus Thuram.