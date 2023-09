Nel derby di Milano in programma domani sera, Simone Inzaghi potrebbe soddisfare la fame di duelli con Theo Hernandez di Davide Frattesi, che già in un Milan-Sassuolo dello scorso gennaio non se le erano mandate a dire. Una rivalità sportiva che il centrocampista della Nazionale ha raccontato così in un'intervista di qualche tempo fa con 'Panini': "Quando gioco col Milan penso solo ai duelli con Theo (ride, ndr), è bello perché lui è un top in Serie A in questa caratteristica - le parole dell'interista -. Io voglio sempre vincere i duelli, vincerli con lui dà una soddisfazione che con altri non ho. E' un osso duro, non vedo l'ora di fare il prossimo".