Finalmente tu. L'Inter torna in campo dopo due mesi e per la prima del 2023 si ritrova di fronte il più temibile degli avversari: il Napoli capolista. A qualche minuto dal fischio d'inizio del big match tra la squadra di Inzaghi e quella di Spalletti, Edin Dzeko si presenta ai microfoni di Inter TV per presentare la sfida ed esprimere le sue sensazioni che precedono la gara. Di seguito le sue parole: "Abbiamo tanta voglia, è una partita che aspettiamo da tanto e vogliamo giocarla subito".

Che gara ti aspetti?

Mi aspetto una partita difficile perché il Napoli è una grande squadra e in questi primi sei mesi ci hanno dimostrato cosa possono e direi che possono fare tanto. Sono una squadra che può fare tutto, però noi siamo forti e siamo pronti".